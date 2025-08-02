NYT: определить местоположение двух подлодок США невозможно

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Заявление американского президента Дональда Трампа о переброске двух атомных подводных лодок ВМС США в "соответствующие регионы" невозможно проверить, передает газета The New York Times.

"Поскольку передвижение атомных подводных лодок является одним из самых тщательно охраняемых тактических маневров Пентагона, скорее всего, будет невозможно узнать, действительно ли Трамп меняет дислокацию подводных лодок", – заметил автор материала.

Он также допустил, что Трамп может "просто пытаться привлечь к этому внимание".

Трамп отдал приказ переместить две атомные подводные лодки "в надлежащие районы" на фоне конфликта с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Лидер США счел слова экс-президента РФ якобы угрозой ядерным оружием, в связи с чем "принял решение для защиты народа США".

Глава Белого дома не уточнил, куда именно он распорядился перебросить атомные подлодки, однако подчеркнул, что они стали "ближе к России". Трамп также заявил, что США полностью готовы к ядерной войне.