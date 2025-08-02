Telegraph: Трамп сделал первый шаг в рамках ядерной эскалации

Фото: 123RF/americanspirit

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал первый шаг по "лестнице ядерной эскалации", когда заявил о переброске атомных подлодок якобы на фоне угрозы со стороны России. Об этом говорится в статье издания The Telegraph.

Журналисты отметили, что никогда ранее ни один американский лидер не решался направить атомные подводные лодки в сторону российских вод, даже во времена холодной войны.

По словам авторов статьи, мало кто отреагировал серьезно на данное решение Трампа, однако это не означает, что оно не несет в себе риск. К примеру, если Владимир Путин ответит аналогичным действием, то может последовать "серьезный кризис". Вместе с тем такое развитие событий со стороны президента РФ маловероятно, подчеркивается в материале.

В то же время офицер ВМС Британии в отставке Льюис Пейдж назвал передислокацию подлодок почти бессмысленным жестом. Таким образом, отметил экс-военный, Трамп лишь пытался показать, что не боится высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Трамп отдал приказ переместить две атомные подводные лодки "в надлежащие районы" на фоне конфликта с Медведевым. Лидер США счел слова экс-президента РФ якобы угрозой ядерным оружием, в связи с чем "принял решение для защиты народа США".

Глава Белого дома не уточнил, куда именно он распорядился перебросить атомные подлодки, однако подчеркнул, что они стали "ближе к России". Трамп также заявил, что США полностью готовы к ядерной войне.