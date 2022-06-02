Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы

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Лидеру украинской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, которого обвиняют в госизмене, грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госбюро расследований Украины.

"Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", – говорится в сообщении.

В госбюро расследований Украины также отметили, что расследование дела о госизмене в отношении Медведчука завершено и направлено в суд.

В октябре 2021 года Медведчуку было предъявлено обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.

12 апреля стало известно о его задержании. Украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. Позже и сам Медведчук записал видеообращение к президентам России и Украины, в котором озвучил аналогичное предложение.

Спустя время жена украинского политика записала обращение к Владимиру Путину, в котором также попросила российского лидера оказать содействие в обмене ее мужа на украинских военнопленных.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

