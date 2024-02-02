Зеленский хочет уволить Залужного из-за его секретных переговоров с Западом – Херш

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Украинский президент Владимир Зеленский хочет уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за того, что тот тайно проводит переговоры с Западом по ситуации на Украине. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге в Substack.

По информации публициста, Залужный с осени прошлого года напрямую или через помощников ведет секретные переговоры с США и другими западными странами, на которых обсуждает, как лучше прийти к прекращению огня и согласовать конец боевых действий с РФ.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома, однако соответствующего указа не было. Кроме того, он сказал, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло информацию об отставке Залужного. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.

В СМИ появилась информация о том, что командующий сухопутными войсками украинской армии генерал-полковник Александр Сырский и начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов отказались от предложения Зеленского занять пост главкома ВСУ вместо Залужного.

По данным журналистов, указ об увольнении главкома ВСУ будет подписан к концу этой недели. На сегодня Залужный все еще исполняет свои обязанности, официального объявления об увольнении еще не было.

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