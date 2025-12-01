Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:17

Политика

Переводчица Орбана допустила несколько ошибок во время встречи с Путиным

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Переводчица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана допустила несколько неточностей во время его переговоров с Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщает портал Telex.

К примеру, переводчица перефразировала некоторые реплики, касающиеся темы конфликта на Украине. Вместо фразы Путина "Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины" она сказала: "И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние".

Когда Путин говорил о двусторонних отношениях России и Венгрии, специалист не перевела для Орбана фрагмент, в котором российский лидер указал на снижение торговли между странами на 23% из-за внешних ограничений.

Помимо этого, она исказила фразу президента РФ о том, что позиции Москвы и Будапешта по некоторым вопросам не сходятся. Она перевела эти слова Орбану как "наше международное сотрудничество тоже хорошее".

Глава по коммуникациям правящей партии Венгрии "Фидес" Тамаш Менцер оправдал специалиста, заявив, что она является лучшим переводчиком с русского на венгерский. По его мнению, женщина могла просто не расслышать слова Путина.

Венгерский премьер прибыл в Москву 28 ноября для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча с российским лидером продлилась почти 4 часа. Путин поблагодарил Орбана за готовность принять в Будапеште представителей России и США, заявив, что переговоры могут привести к саммиту.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры и одобрения поездки со стороны лидеров Евросоюза.

Новости мира: Лавров положительно оценил итоги переговоров Путина и Орбана

Читайте также


политика

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика