Переводчица Орбана допустила несколько ошибок во время встречи с Путиным

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Переводчица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана допустила несколько неточностей во время его переговоров с Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщает портал Telex.

К примеру, переводчица перефразировала некоторые реплики, касающиеся темы конфликта на Украине. Вместо фразы Путина "Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины" она сказала: "И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние".

Когда Путин говорил о двусторонних отношениях России и Венгрии, специалист не перевела для Орбана фрагмент, в котором российский лидер указал на снижение торговли между странами на 23% из-за внешних ограничений.

Помимо этого, она исказила фразу президента РФ о том, что позиции Москвы и Будапешта по некоторым вопросам не сходятся. Она перевела эти слова Орбану как "наше международное сотрудничество тоже хорошее".

Глава по коммуникациям правящей партии Венгрии "Фидес" Тамаш Менцер оправдал специалиста, заявив, что она является лучшим переводчиком с русского на венгерский. По его мнению, женщина могла просто не расслышать слова Путина.

Венгерский премьер прибыл в Москву 28 ноября для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча с российским лидером продлилась почти 4 часа. Путин поблагодарил Орбана за готовность принять в Будапеште представителей России и США, заявив, что переговоры могут привести к саммиту.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры и одобрения поездки со стороны лидеров Евросоюза.