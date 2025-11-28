Мерц заявил, что Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры

Фото: ТАСС/ЕРА/HALDEN KROG

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры и одобрения поездки со стороны лидеров Евросоюза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом.

"Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву", – цитирует Мерца ТАСС.

По словам немецкого канцлера, Орбан имеет свои представления о мирном урегулировании конфликта на Украине. При этом, по оценке Мерца, эти представления якобы до сих пор никак не реализовались.

"Если кто-то имеет идеи лучше, чем мы, то это следует приветствовать, но я лишь сомневаюсь, что это будет успешнее, чем в прошлый раз", – резюмировал канцлер ФРГ.

Венгерский премьер прибыл в Москву 28 ноября для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча с российским лидером продлилась почти 4 часа. Путин поблагодарил Орбана за готовность принять в Будапеште представителей России и США, заявив, что переговоры могут привести к саммиту.

По его словам, российско-американский саммит в Венгрии предложил провести глава Белого дома Дональд Трамп. Путин подчеркнул, что был бы рад встрече с президентом США, если стороны об этом договорятся.

