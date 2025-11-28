Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 18:18

Политика

Мерц заявил, что Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры

Фото: ТАСС/ЕРА/HALDEN KROG

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры и одобрения поездки со стороны лидеров Евросоюза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом.

"Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву", – цитирует Мерца ТАСС.

По словам немецкого канцлера, Орбан имеет свои представления о мирном урегулировании конфликта на Украине. При этом, по оценке Мерца, эти представления якобы до сих пор никак не реализовались.

"Если кто-то имеет идеи лучше, чем мы, то это следует приветствовать, но я лишь сомневаюсь, что это будет успешнее, чем в прошлый раз", – резюмировал канцлер ФРГ.

Венгерский премьер прибыл в Москву 28 ноября для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча с российским лидером продлилась почти 4 часа. Путин поблагодарил Орбана за готовность принять в Будапеште представителей России и США, заявив, что переговоры могут привести к саммиту.

По его словам, российско-американский саммит в Венгрии предложил провести глава Белого дома Дональд Трамп. Путин подчеркнул, что был бы рад встрече с президентом США, если стороны об этом договорятся.

Читайте также


политика

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика