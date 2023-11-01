Порядка 7 тыс иностранцев смогут покинуть Газу через КПП "Рафах" – СМИ

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Число иностранцев, которым будет разрешено покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", может составить 5–7 тысяч. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации США.

По данным телеканала, власти Соединенных Штатов подчеркивают, что цифра неокончательная, так как ситуация постоянно меняется.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это израильская армия приступила к операции "Железные мечи".

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу 31 октября. Он заявил, что армия Израиля добивается "методичного, пошагового прогресса" и пообещал, что ХАМАС будет уничтожен.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 796 человек, включая свыше 3,6 тыс детей. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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