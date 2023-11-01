Госсекретарь США планирует 3 ноября посетить Израиль

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Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в пятницу, 3 ноября, прибыть с визитом в Израиль. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно данным агентства, Блинкен собирается "в пятницу прибыть в Израиль для встреч с членами правительства". Госсекретарь США затем также посетит ряд стран в регионе.

До этого из-за резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке Блинкен уже посещал Израиль, Саудовскую Аравию, Иорданию, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Египет.

18 октября Израиль посещал и сам президент США Джо Байден.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это израильская армия приступила к операции "Железные мечи".

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале второго этапа войны, увеличив территорию, где будет проходить наземная операция. 31 октября Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в секторе Газа перешла в третью фазу.

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