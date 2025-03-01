Глава Румынии Боложан: США изменили курс для возобновления переговоров с РФ

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Власти США изменили курс своей политики, чтобы возобновить переговоры с российской стороной по Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан на пресс-конференции в Бухаресте.

"Однако прекращение огня, которое не сопровождается мирным соглашением, может быть лишь паузой перед новым началом конфликта", – приводит РИА Новости слова Боложана.

По его мнению, для устойчивого мира на Украине нужно заключить полноценное соглашение, которое будет подкреплено гарантиями. Бухарест поддерживает присутствие Киева и Евросоюза на таких переговоров, добавил Боложан.

Американские власти больше не собираются финансировать конфликт Украины с Россией, так как приоритетом Вашингтона являются мирные переговоры, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт после перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

По информации СМИ, Госдепартамент США остановил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Власти США также изучают возможность прекратить все текущие поставки военной помощи Украине.

Трамп отметил, что украинский президент не готов к мирному урегулированию. Для возвращения к диалогу с Зеленским тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Владимира Путина, подчеркнул президент США.