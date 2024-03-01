Москвичам напомнили о тестовом голосовании перед президентскими выборами 2 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Тестовое голосование перед президентскими выборами пройдет 2 марта с 10:00 до 14:00, предварительная регистрация не нужна. Горожане могут отдать свои голоса на участках или дистанционно, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что участникам предстоит ответить на вопрос о вырубке тополей в городе с целью избавления от тополиного пуха. Тестовое голосование даст жителям возможность высказать свое мнение по важному для столицы вопросу, разобраться в особенностях дистанционного голосования, а разработчикам – убедиться в корректности работы всех систем. Также на некоторых избирательных участках планируется провести стресс-тесты для проверки готовности работников и оборудования к работе под высокой нагрузкой.

Принять участие в голосовании могут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе. Для электронного голосования понадобится полная учетная запись на mos.ru. Уточнить доступные способы голосования (онлайн или с помощью электронных терминалов) поможет специальный сервис, который находится в личном кабинете.

Если электронное голосование недоступно, то сервис подскажет, как решить проблему. Например, внести недостающую информацию или повысить статус учетной записи.

Ранее сообщалось, что горожане могут получить полную учетную запись на mos.ru до 4 марта. Для этого необходимо подтвердить свою личность онлайн или в любом центре "Мои документы".

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Москвичи протестируют систему электронного голосования перед выборами президента