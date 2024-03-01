Москалькова сообщила, что РФ готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Российская сторона готова передать Украине тела погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", – приводит РИА Новости слова Москальковой.

Ранее омбудсмен уже сообщала, что находится в контакте с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом по делу о крушении Ил-76.

24 января российский военный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, был сбит в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в случившемся украинские войска, заявив, что ВСУ атаковали самолет.

СК РФ установил, что самолет поразили из ЗРК, которая находилась в селе Липцы Харьковской области, которая находится под контролем украинских сил. Кроме того, следователи также пришли к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 ракетами из американского комплекса Patriot.

Аналогичную информацию подтвердил и Владимир Путин, рассказав о результатах экспертизы. Он добавил, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.

СК РФ идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом