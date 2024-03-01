01 марта, 05:50Политика
Москалькова сообщила, что РФ готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76
Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев
Российская сторона готова передать Украине тела погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", – приводит РИА Новости слова Москальковой.
Ранее омбудсмен уже сообщала, что находится в контакте с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом по делу о крушении Ил-76.
24 января российский военный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, был сбит в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в случившемся украинские войска, заявив, что ВСУ атаковали самолет.
СК РФ установил, что самолет поразили из ЗРК, которая находилась в селе Липцы Харьковской области, которая находится под контролем украинских сил. Кроме того, следователи также пришли к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 ракетами из американского комплекса Patriot.
Аналогичную информацию подтвердил и Владимир Путин, рассказав о результатах экспертизы. Он добавил, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.
СК РФ идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом
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