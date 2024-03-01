01 марта, 04:55Политика
Омбудсмены РФ и Украины находятся на связи по делу о крушении Ил-76 – Москалькова
Фото: телеграм-канал "Следком"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится в контакте с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом по делу о крушении российского самолета Ил-76 в Белгородской области.
"Он обратился ко мне первоначально с вопросами, касающимися крушения, получил полностью все ответы", – приводит РИА Новости слова российского омбудсмена.
Москалькова добавила, что российская сторона имеет в распоряжении все ДНК, которые необходимы для идентификации погибших при крушении самолета.
24 января российский Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, был сбит в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, заявив, что украинская сторона атаковала самолет.
Следователи пришли к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 ракетами из американского комплекса Patriot. Аналогичную информацию подтвердил и Владимир Путин, рассказав о результатах экспертизы.
В госдепартаменте США заявили, что американские военные не участвовали в атаке на российский самолет Ил-76. Там также подчеркнули, что США не дают возможности Украине проводить атаки по территории РФ и не поощряют их, ограничиваясь поставками военного оборудования и обучением.
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