Зеленский не уволил Залужного, так как не нашел ему замену – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский действительно пытался уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако не нашел ему замены, сообщает немецкое издание Bild.

По данным СМИ, глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от поста.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 29 января сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома, однако соответствующего указа не было. Кроме того, он сказал, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло информацию об отставке Залужного. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.

В СМИ появилась информация о том, что командующий сухопутными войсками украинской армии генерал-полковник Александр Сырский и начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов отказались от предложения Зеленского занять пост главкома ВСУ вместо Залужного.

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