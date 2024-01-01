ЦИК завершил прием документов для участия в выборах президента РФ

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием документов от претендентов на участие в выборах президента РФ в 2024 году, которых выдвинули партии. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК.

"Сегодня в 18:00 завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Российской Федерации", – отмечается в сообщении.

27 декабря завершился прием документов от самовыдвиженцев.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Владимир Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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