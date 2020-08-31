Омбудсмен рассказала о судьбе прожившей пять лет в клинике девочки

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Девочка, прожившая пять лет в московской клинике, счастлива в новой семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Ольгу Ярославскую.

"Все хорошо, девочка счастлива, она нашла свою семью. Эта история закрыта", – рассказала Ярославская.

Девочка родилась в 2014 году в клинике на Севастопольском проспекте. После выписки мать оставила новорожденную в медицинском учреждении, поскольку считала ребенка неизлечимо больным. Девочка жила в клинике на протяжении пяти лет. В медцентре уверяли, что девочка здорова, но родители не планировали забирать ребенка из больницы.

В феврале 2020 года суд передал органам опеки девочку, находящуюся в клинике. Ее родители были ограничены в правах. Ходатайства о проведении психиатрической экспертизы родителям и девочке были отклонены.

После этого мать ребенка подала апелляцию на решение суда. Мосгорсуд признал законной передачу ребенка органам опеки.

В мае девочку забрали из больницы. В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы рассказывали, что девочка привыкла к своей новой семье. Отмечалось, что она находится вместе с кровными детьми опекунов и старшими родственниками.

