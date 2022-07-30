IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров в Москве

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Шведская компания IKEA вновь запустила онлайн-распродажу в Москве после временной невозможности оформлять заказы из-за отсутствия интервалов доставки и самовывоза.

"Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителям столицы временно недоступно оформление заказов на сайте шведской IKEA.

До этого IKEA приостановила онлайн-распродажу из-за отсутствия интервалов для доставки и самовывоза.

Онлайн-распродажа мебели и товаров для дома IKEA стартовала в России 5 июля. Сообщалось, что мероприятие продлится до опустошения складов. Позже компания дважды приостанавливала продажи из-за большого количества заказов и отсутствия времени для самовывоза и доставки.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

