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IKEA вновь приостановила онлайн-распродажу из-за отсутствия интервалов для доставки и самовывоза. Об этом говорится на сайте магазина.

В компании пообещали возобновить онлайн-продажи после выходных. Оформленные на сайте IKEA товары можно было получить с помощью доставки, в магазинах, в пунктах выдачи Ozon и "Почты России".

Онлайн-распродажа мебели и товаров для дома IKEA стартовала в России 5 июля. Сообщалось, что мероприятие продлится до опустошения складов. Позже компания дважды приостанавливала продажи из-за большого количества заказов и отсутствия времени для самовывоза и доставки.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

