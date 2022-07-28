Сайт IKEA временно приостановил возможность оформлять заказы в Москве

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Жителям столицы временно недоступно оформление заказов на сайте шведской IKEA. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов", – говорится в сообщении.

Чтобы попасть на сайт, пользователям по-прежнему нужно пройти очередь.

Ранее IKEA приостановила онлайн-распродажу из-за отсутствия интервалов для доставки и самовывоза.

Онлайн-распродажа мебели и товаров для дома IKEA стартовала в России 5 июля. Сообщалось, что мероприятие продлится до опустошения складов. Позже компания дважды приостанавливала продажи из-за большого количества заказов и отсутствия времени для самовывоза и доставки.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

