До 29 градусов тепла ожидается в столице в среду

Фото: Москва 24
До 29 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 29 июля. Как сообщает портал "Метеоновости", местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
Будет дуть юго-западный ветер порывами до 12-14 метров в секунду. Отмечается, что атмосферное давление понизится, но останется в пределах привычных значений.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу температура воздуха в столице понизится на 6-8 градусов.
Таким образом, по его словам, погода "отменит" самые жаркие дни в году, которые обычно приходятся на 31 июля и 1 августа.
Кроме того, синоптик указал, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории.
В Москве выпало более половины месячной нормы осадков
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