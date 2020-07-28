Россиян предупредили об опасной геомагнитной буре

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Опасная геомагнитная буря ожидается на земле во вторник, 28 июля. Об этом заявил начальник НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС Сергей Диденко.

"По данным Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, в период с 28 по 29 июля на Земле следует ожидать возникновения достаточно опасной магнитной бури", – говорится в докладе.

По оценке экспертов, буря способна нарушить работу электронных устройств, средств связи и телекоммуникационных каналов, передает RT.

В столице во вторник ожидается дождь и до 27 градусов тепла. Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона.

Будет дуть южный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 55 процентов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в ближайшие дни в ряде регионов прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.