Волонтер Анурьева посмертно награждена орденом Пирогова за борьбу с коронавирусом

Фото: Соцсети
Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву посмертно.
"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну – волонтера, Ульяновская область (посмертно)", – отмечается в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Жительница села Карсун Ульяновской области, боровшаяся с раком, работала волонтеров проекта "Мы вместе". Она развозила продукты находившимся в самоизоляции одиноким пожилым людям.
31 мая 2020 года 19-летняя студентка медколледжа скончалась от неоперабельного рака четвертой степени.
Ранее президент РФ сообщил, что труд всех волонтеров, которые занимались помощью россиянам в условиях пандемии коронавируса, будет отмечен. Владимир Путин также подписал указ о награждении медиков за вклад в борьбу с COVID-19.
По указу главы государства орденом Пирогова награждаются граждане РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: