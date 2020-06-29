Волонтер Анурьева посмертно награждена орденом Пирогова за борьбу с коронавирусом

Фото: Соцсети

Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву посмертно.

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну – волонтера, Ульяновская область (посмертно)", – отмечается в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Жительница села Карсун Ульяновской области, боровшаяся с раком, работала волонтеров проекта "Мы вместе". Она развозила продукты находившимся в самоизоляции одиноким пожилым людям.

31 мая 2020 года 19-летняя студентка медколледжа скончалась от неоперабельного рака четвертой степени.

Ранее президент РФ сообщил, что труд всех волонтеров, которые занимались помощью россиянам в условиях пандемии коронавируса, будет отмечен. Владимир Путин также подписал указ о награждении медиков за вклад в борьбу с COVID-19.

По указу главы государства орденом Пирогова награждаются граждане РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.