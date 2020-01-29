Оставленных в Шереметьево детей могут вернуть в родную семью

08:20
Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Бабушка и дедушка оставленных в аэропорту Шереметьево детей готовы забрать их, рассказала министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
По ее словам, главная задача специалистов системы органов профилактики – вернуть мальчиков в родную семью, передает ТАСС. Петухова уточнила, что условия у бабушки и дедушки хорошие.
26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту. Следователи установили личности родителей детей. После того, как отец оставил детей, он улетел в Ростов-на-Дону.
Было возбуждено уголовное дело. Позднее мужчина пришел к следователям с повинной и дал показания.
Сейчас дети находятся в больнице. Ребят должны привезти в регион до конца недели. Весь комплект документов готов, согласие на перевозку детей к месту жительства от матери мальчиков получено, добавила Петухова.
Мать заявила, что готова забрать мальчиков. В то же время сообщалось, что родители в разводе и она не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Мужчина просил не отдавать сыновей матери.
Генпрокуратура поручила прокурорам Московской области и Хабаровского края проверить работу органов профилактики безнадзорности детей с неблагополучными семьями. Свою проверку органов системы профилактики также проведут специалисты аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
В администрации Комсомольска-на-Амуре рассказали, что у учителей не было претензий к воспитанию и внешнему виду детей. Педагоги и воспитатели утверждали, что дети воспитанные.
Учительница отмечала, что общение шло через отца. Мама же, по ее словам, не обращала внимание на успехи детей с прошлой весны.
Какая судьба ждет брошенных детей в аэропорту Шереметьево
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