Специалист оценил возможность передачи COVID-19 через букет цветов

Специалист рассказал, передается ли COVID-19 через букет цветов
Некоторые родители в преддверии Дня знаний беспокоятся, не опасно ли покупать детям букеты в школу. О том, передается ли коронавирус через пыльцу, информации пока нет, сообщает телеканал Москва 24.
Поскольку цветы импортные, они обрабатываются перед перевозкой в Россию, сообщила одна из продавцов. Ее коллега подтвердил, что растения не заразны. Специалист также высказался на этот счет.
"Даже если каким-то неведомым образом вирус попадает на букет цветов, он там абсолютно нежизнеспособен. Он там сразу погибнет. Вообще коронавирус живет только в организме человека: попав в окружающую среду, он обречен на разрушение", – рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Ранее активисты просили запретить живые цветы на 1 Сентября. Специалист по работе с зелеными насаждениями Татьяна Мамеева сочла необходимым введение нормы потребления любых растительных элементов земли. Депутат Госдумы, зампред комитета по контролю и регламенту Олег Нилов согласился с тем, что это расточительно.
Родители школьников же оказались не так категоричны. Как объяснил один из них, ситуация зависит от самого класса и педагога. Учитель начальных классов Елена Родченкова заняла нейтральную позицию по этому вопросу.
Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов не поддержал инициативу. По его словам, живые цветы выращиваются специально для того, чтобы их срезали. Милонов полагает, что учителей не нужно лишать радости, поскольку во время дистанционного обучения они исстрадались.
Школьные линейки состоятся в 75 субъектах РФ. Регионы принимают решения на этот счет сами, пояснил Кравцов.
В Москве линейки организуют только для первоклассников. Для учащихся 2–11-х классов сделают классные часы. Массовые мероприятия не будут проводить до 1 января 2021 года.
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