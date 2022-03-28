Девушку, бросившую в полицейских бутылку в Москве, приговорили к 2 годам колонии

15:20
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Агентство "Москва"
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии девушку, бросившую в полицейских бутылку с горючей смесью на незаконной акции в центре столицы, сообщает ТАСС.
22-летнюю Анастасию Левашову признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "Угроза применения насилия в отношении представителя власти". Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.
Инцидент произошел 24 февраля на несанкционированной акции на Пушкинской площади. Фигурантку задержали на месте. В ходе допроса она признала вину и рассказала, что сама изготовила зажигательную смесь. Позднее следователи попросили арестовать девушку.
Всего были задержаны 600 участников несогласованного мероприятия в центре Москвы.
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