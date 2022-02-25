СК попросил арестовать девушку, бросившую бутылку в полицейских в Москве

Фото: СК РФ

Следователи попросили арестовать девушку, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в полицейских. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Москве.

Инцидент произошел 24 февраля на несанкционированной акции на Пушкинской площади. По факту применения насилия в отношении власти было возбуждено уголовное дело. В ходе допроса девушка частично признала вину и рассказала, что сама изготовила зажигательную смесь.

Всего были задержаны 600 участников несогласованного мероприятия в центре Москвы.

Об ответственности за участие в незаконных мероприятиях ранее предупредили в Следственном комитете. В ведомстве отметили, что призывы и непосредственное участие в несогласованных акциях влекут серьезные правовые последствия.