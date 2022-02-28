Девушка, бросившая бутылку в полицейских в Москве, полностью признала вину

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Девушка, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в полицейских в Москве, полностью признала вину. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – цитирует Иванову РИА Новости.

22-летняя девушка обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Следователи собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело будет передано в суд.

Инцидент произошел 24 февраля на несанкционированной акции на Пушкинской площади. Фигурантку задержали на месте. В ходе допроса она рассказала, что сама изготовила зажигательную смесь. Позднее следователи попросили арестовать девушку.

Всего были задержаны 600 участников несогласованного мероприятия в центре Москвы.

