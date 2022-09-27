АПК и стройиндустрия попросили об отсрочке от мобилизации для сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Отраслевые ассоциации агропроизводителей попросили Минсельхоз помочь в предоставлении отсрочки для работников, подчеркивая риски срыва уборочной кампании, дефицита фруктов и роста цен, сообщает газета "Коммерсант".

С такой же просьбой в правительство обратились производители стройматериалов, где под мобилизацию подпали целые цеха.

По словам председателя Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинова, мобилизация приведет к срыву уборочной кампании и нарушению цикла производства, тем более что в отрасли не достигнуты показатели по самообеспеченности. Он подчеркнул, что все это может привести к приостановке инвестиций, снижению производства плодов и росту цен уже в следующем году.

В Национальном объединении производителей стройматериалов и стройиндустрии, в свою очередь, заявили, что призыв на военную службу высококлассных специалистов ставит под угрозу производственный процесс в том числе системообразующих предприятий.

Так, управляющий партнер группы "Мета" Максим Лещев заявил, что стройиндустрия уже начала терять кадры, поскольку сотрудники, отвечающие за реализацию крупных проектов, покинули рабочие места, опасаясь мобилизации.

Эксперты считают, что сокращение профессиональных кадров приведет к снижению темпов реализации в том числе ключевых проектов и падению их качества.

Партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов считает, что госорганы должны дополнительно урегулировать правоотношения по мобилизации, чтобы отдельные секторы производства не переставали работать.

Ранее Минцифры опубликовало список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В ведомстве подчеркнули, что перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

В список вошли ИТ-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, химия, астрономия, биология, информационная безопасность, архитектура, лазерные технологии, судебная экспертиза, оптотехника, самолето- и вертолетостроение, кораблестроение, пиар, геология, металлургия, графика, управление персоналом и другие.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

