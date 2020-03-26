Минздрав ускорил процедуру регистрации медизделий для диагностики коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Регистрация медизделий для диагностики коронавируса в России будет проводиться в кратчайшие сроки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ.
"Минздрав РФ своим письмом проинформировал субъекты обращения медицинских изделий о том, что при условии соблюдения правил подачи документов для регистрации медизделий, предназначенных для диагностики коронавирусной инфекции, их регистрация будет проводиться в кратчайшие сроки", – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что технические и клинические испытания могут быть проведены Всероссийским научно-исследовательским и испытательным институтом медицинской техники Росздравнадзора, а также аккредитованными лабораториями.
Сотрудники министерства здравоохранения добавили, что проработка производителем документации на регистрацию к проведению испытаний совместно с экспертами позволяет установить качественный уровень доказательства эффективности медизделий и обеспечить высокую скорость выхода продукции на рынок.
19 марта правительство РФ утвердило перечень медизделий, в отношении которых устанавливается особый порядок государственной регистрации на территории страны. Список включает 36 наименований. Это изолирующие и хирургические костюмы, изолирующие и операционные халаты, маски, бахилы, респираторы и другие.
В четверг, 26 марта, правительство России предложили наделить правом в случае ЧС или при возникновении угрозы заболевания ввести ограничения на 90 дней на продажу медицинских изделий. По мнению авторов документа, принятие законопроекта защитит граждан от распространения коронавируса на территории России, поддержит интересы субъектов предпринимательской и другой экономической деятельности.
В России коронавирусом COVID-19 заразились 840 человек. По данным ВОЗ, в мире заболело более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.
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