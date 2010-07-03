Синоптики пообещали москвичам теплые выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В предстоящие выходные в столице ожидается теплая погода с дождями, порывистым ветром и температурой до 16 градусов тепла, сообщает центр погоды "Фобос".
Отмечается, что характер погоды будет обусловлен антициклоном.
"В субботу ожидается облачная с пояснениями погода, без существенных осадков. В Москве днем 12–14 градусов, по области – от 10 градусов до 15 градусов тепла", – приводит сообщение центра погоды Агентство "Москва".
По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
В ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит 10–12 градусов тепла.
Днем в воскресение, по данным синоптиков, ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь, но температура будет по-прежнему высокой – 13–16 градусов тепла в мегаполисе, 11–16 – в Подмосковье.
Отмечается, что на следующей неделе прогнозируется похолодание. В понедельник в столице и области воздух остынет до 7–8 градусов. Во вторник, по прогнозам, будет 3–4 градуса.
"К середине недели в московском регионе может образоваться временный снежный покров", – отметили в "Фобосе".
В связи с похолоданием специалисты ЦОДД рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Также автомобилистам напомнили о том, что манера вождения зимой отличается от летнего периода.
Причиной аномально теплой осени в центральной России называют антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени. Октябрь может оказаться самым теплым за историю метеонаблюдений в Москве.
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