Синоптики пообещали москвичам теплые выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В предстоящие выходные в столице ожидается теплая погода с дождями, порывистым ветром и температурой до 16 градусов тепла, сообщает центр погоды "Фобос".

Отмечается, что характер погоды будет обусловлен антициклоном.

"В субботу ожидается облачная с пояснениями погода, без существенных осадков. В Москве днем 12–14 градусов, по области – от 10 градусов до 15 градусов тепла", – приводит сообщение центра погоды Агентство "Москва".

По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

В ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит 10–12 градусов тепла.

Днем в воскресение, по данным синоптиков, ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь, но температура будет по-прежнему высокой – 13–16 градусов тепла в мегаполисе, 11–16 – в Подмосковье.

Отмечается, что на следующей неделе прогнозируется похолодание. В понедельник в столице и области воздух остынет до 7–8 градусов. Во вторник, по прогнозам, будет 3–4 градуса.

"К середине недели в московском регионе может образоваться временный снежный покров", – отметили в "Фобосе".

В связи с похолоданием специалисты ЦОДД рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Также автомобилистам напомнили о том, что манера вождения зимой отличается от летнего периода.

Причиной аномально теплой осени в центральной России называют антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени. Октябрь может оказаться самым теплым за историю метеонаблюдений в Москве.