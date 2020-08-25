"Аэрофлот" с августа возобновит рейсы из Еревана в Москву для транзитных пассажиров

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Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 августа начнет выполнять полеты из ереванского аэропорта Звартноц в московский аэропорт Шереметьево для пассажиров, летящих транзитными рейсами. Об этом сообщает пресс-служба Звартноца.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – каждые четверг и субботу. Авиабилеты могут приобрести только те, кто будет продолжать полет из воздушной гавани российской столицы в качестве транзитного аэропорта в Лос-Анджелес, Шанхай и европейские страны.

Для транзита через Шереметьево у пассажиров должна быть справка о проведении ПЦР-теста на наличие коронавируса на русском или английском языках. Тест необходимо сделать не более чем за 72 часа до вылета. Пассажирам также нужно ознакомиться со всеми правилами отбытия и иметь при себе необходимые документы.

В августе Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько государств готовы принимать туристов из РФ: Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

С конца августа власти Кипра откроют границы для некоторых категорий россиян. Это коснется в том числе граждан с видом на жительство в этой стране. Приезжающих обяжут сдавать тест на COVID-19 и уходить на двухнедельный карантин.

Россияне также получат право на въезд в Польшу. Открыла свою границу и Киргизия.

С октября власти Таиланда разрешат иностранным туристам посещать Пхукет. Страна предупредила о требованиях, которые необходимо будет соблюсти.