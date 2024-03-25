Выручку рынка "Москва – на волне" направят в помощь пострадавшим в "Крокус Сити"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вся выручка рыбного рынка "Москва – на волне" за 23 и 24 марта будет переведена на поддержку пострадавших и семей погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил столичный департамент торговли и услуг в своем телеграм-канале.

Там указали, что деньги переведут в фонд Российский Красный Крест. Администрация рыбного рынка и его сотрудники выражают искренние и глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта.

Ранее идею с перенаправлением выручки поддержали Московский зоопарк и столичные музеи. Также в совместном заявлении Московского музея космонавтики Натальи Артюхиной и директора Государственного музея Пушкина Евгения Богатырева указано, что никакие развлекательные и массовые программы в ближайшее время на площадках проводить не будут.

Теракт в "Крокусе" случился в пятницу вечером, 22 марта. Террористы стали стрелять по людям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 137 человек, еще 182 пострадали.

Правоохранители 23 марта задержали четырех подозреваемых в Брянской области, а 25-го числа Басманный суд Москвы отправил их в СИЗО до 22 мая текущего года.