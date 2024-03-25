Песков заявил, что ни одна страна не застрахована от актов террора

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ни один город или страна не застрахованы от угрозы терроризма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Сети сейчас много всего и эмоционального, и истеричного, и провокационного", – объяснил он, комментируя вопросы журналистов о теракте в "Крокус Сити Холле".

По его словам, борьба с терроризмом является постоянным процессом, который требует международного взаимодействия. Однако из-за "конфронтационного периода" оно не ведется ни в какой мере, считает Песков.

Теракт случился вечером 22 марта, когда вооруженные люди начали стрелять по посетителям "Крокуса", а затем подожгли концертный зал и скрылись. Правоохранители задержали их в Брянской области, а суд позднее арестовал обвиняемых в терроризме.



Поисковая операция на месте трагедии продолжается, ее продлили до вечера 26-го числа. Однако уже известно о 137 погибших, еще 182 человека пострадали.