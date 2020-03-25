В Минздраве призвали россиян не заниматься самолечением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова призвала в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день врачи проходят все современные курсы – лекции, вебинары по обучению для выявления коронавирусной инфекции", – объяснила она.

Малинникова уточнила, что первые симптомы коронавируса и ОРВИ одинаковые – это слабость и недомогание. При их появлении необходимо находиться дома, не выходить на улицу, не идти на работу или в аптеку, а вызвать врача, подчеркнула она.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание, что заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, может протекать тяжелее у людей, употребляющих алкоголь и курящих сигареты.

Член комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко призвала ограничить употребление спиртных напитков из-за коронавируса. Она заявила, что это может негативно сказаться на способности клеток мозга нормально передавать сигналы, а это влияет на речь, координацию, восприятие реальности и многое другое.

По информации ВОЗ, в мире COVID-19 заражено более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число заразившихся в России за последние сутки выросло до 658 человек. Случаи зафиксировали в 55 регионах. На Москву приходится 120 новых, всего в городе их 410, количество выздоровевших пациентов – 15.