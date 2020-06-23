Участок на юго-востоке Москвы продезинфицировали перед голосованием

23 июня, 21:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участок на юго-востоке столицы продезинфицировали перед голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как рассказала заместитель руководителя ГБУ "Жилищник" района Люблино Наталья Тимкова, участок промывают с момента начала его работы 16 июня, а аналогичный порядок сохранится на период голосования с 25 июня по 1 июля.
"Обработка проводится дезинфицирующими средствами, рекомендованными Роспотребнадзором, с содержанием хлорактивных веществ, предназначенных для борьбы с вирусными инфекциями", – заявила специалист.
По словам Тимковой, обрабатываются элементы общественных мест – ручки дверей, урны, кабины, столы. Процедуру выполняют специальные бригады в средствах индивидуальной защиты. Все они прошли соответствующий инструктаж.
Также замруководителя "Жилищника" объяснила, что с 16 по 24 июня дезинфекция проводится ежедневно, а в период голосования обработку начнут проводить ежечасно с технологическим перерывом 10–15 минут.
На время обработки голосующих не будут пускать на участок. В тех случаях, когда кабинки заняты, дезинфекторы будут ждать, после чего планируется объявлять технический перерыв. Финальная дезинфекция состоится 2 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию, а также подсчет голосов назначены на 1 июля. Однако проголосовать очно или дистанционно можно будет уже с 25 июня.
Как ранее рассказала представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Ольга Кириллова, дезинфицировать участки будут ежедневно. Обработку планируют проводить по завершении работы УИК.
Как дезинфицируют участки для голосования по поправкам в Конституцию
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