До 25 градусов прогреется воздух в Москве 23 мая

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве температура воздуха 23 мая может прогреться до плюс 25 градусов. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Синоптик рассказала, что в четверг, 22 мая, была зафиксирована самая комфортная для жителей средней полосы России температура – 23–24 градуса. Днем 23-го числа, по ее словам, столичный регион будет в теплом секторе атлантического циклона, поэтому на уровне 1,5 километра столбик термометра поднимется до плюс 9 градусов.

"Адвекция плюс солнечный прогрев позволят воздуху прогреться до 25 градусов", – указала Позднякова.

Однако, как заявила синоптик, несмотря на эти показатели, лидерство по теплу сохраняется за 19 апреля, когда столбик термометра в Москве поднялся до 26 градусов. Установлен новый рекорд может быть в выходные дни, 24 и 25 мая. Тогда, по словам синоптика, в столице ожидается плюс 26–27 градусов.

При этом метеоролог напомнила и о другом рекорде, который не сможет быть побит в выходные. Он был зафиксирован 24 и 25 мая 2005 года. Тогда воздух прогрелся до 30 градусов.

"Жаркая погода сократит сроки цветения сирени – визитной карточки Москвы. Поэтому стоит поторопить заглянуть в парки и сады", – заключила Позднякова.

В столице на 4 дня раньше нормы началось метеорологическое лето. В конце мая температура в Москве может и вовсе повыситься до 30–31 градуса, о чем сообщал ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Аналогичная погода при этом может наблюдаться в столице в первые дни июня, уточнил Шувалов. Несмотря на теплую и солнечную погоду, которая ожидается в Московском регионе в начале лета, Позднякова прогнозирует первые дожди в столице уже 4–5 июня.

