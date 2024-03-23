Центр временного пребывания открыт для иногородних родственников пострадавших в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице развернули Центр временного размещения "Крылатские Холмы". Он предназначен для пребывания иногородних родственников пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале департамента труда и социальной защиты города.

"Открыт Центр временного размещения "Крылатские Холмы", расположенный по адресу Москва, улица Крылатские Холмы, дом 28, корпус 4 (станция метро "Крылатское"). Круглосуточный дежурный телефон Центра: +7 (985) 939-00-48", – уточняется в публикации.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Затем в здании возник пожар. Огонь распространился почти на 13 тысяч квадратных метров. Спасатели локализовали пламя.

По последним данным, число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 143 человек.

Подозреваемых в нападении на "Крокус" задержали 23 марта в Брянской области. Они пытались пересечь российско-украинскую границу.

Власти Москвы и области планируют совместно выплатить денежные компенсации пострадавшим в результате стрельбы.



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