Москва находится во втором десятке среди регионов России по числу новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 7,73 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится во втором десятке среди субъектов РФ.
В Москве темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции составляет 0,35%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
За последние сутки в России зафиксировали 6 215 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 559 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 980 случаев.
Наименьший темп прироста наблюдается в Ненецком АО, Чукотском АО, Московской области, Смоленской области и Чечне. Всего в России зарегистрировано 1 115 810 случаев COVID-19.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом, по его словам, ситуация с COVID-19 в городе остается стабильной.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что в настоящее время в России нет необходимости повторно вводить ограничения из-за распространения коронавируса. Она также отметила, что борьба с пандемией – это ответственность не только правительства, но и общества.
Минздрав разрешил клинические исследования вакцины центра Чумакова от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: