Москва находится во втором десятке среди регионов России по числу новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 7,73 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится во втором десятке среди субъектов РФ.

В Москве темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции составляет 0,35%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

За последние сутки в России зафиксировали 6 215 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 559 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 980 случаев.

Наименьший темп прироста наблюдается в Ненецком АО, Чукотском АО, Московской области, Смоленской области и Чечне. Всего в России зарегистрировано 1 115 810 случаев COVID-19.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом, по его словам, ситуация с COVID-19 в городе остается стабильной.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что в настоящее время в России нет необходимости повторно вводить ограничения из-за распространения коронавируса. Она также отметила, что борьба с пандемией – это ответственность не только правительства, но и общества.

