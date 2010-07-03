Мать брошенной в квартире девочки проходит психиатрическую экспертизу

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Ирина Гаращенко, обвиняемая в попытке убийства своей малолетней дочери, которую она оставила в квартире без присмотра в антисанитарных условиях, проходит психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского. Процедура займет 30 дней, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Головинского районного суда.

Если специалисты признают женщину вменяемой, то она вернется в СИЗО-6, а если она окажется невменяемой, то на время следствия и суда ее переведут в психиатрическую больницу при СИЗО "Бутырка".

10 марта полицейские и спасатели вызволили из квартиры на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку, оставленную без присмотра в антисанитарных условиях. Ее плач услышали соседи. Позднее в департаменте труда и социальной защиты населения столицы сообщили, что девочка, как выяснилось в больнице, "обладает необходимыми социальными навыками".

В отношении матери возбудили дело по статье "Покушение на убийство". 13 марта столичная прокуратура подала иск о лишении Гаращенко родительских прав. 14 марта отдел социальной защиты населения района Левобережный подал заявление об ограничении ее родительских прав. Гаращенко будет находиться под стражей до 10 мая. Вину женщина не признала, ситуацию же считает провокацией.

Девочку Любу сначала доставили в больницу, теперь она переехала в детский дом.