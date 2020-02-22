Водителей в Москве призвали быть аккуратными из-за ухудшения погодных условий

Московским автолюбителям следует быть внимательными в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается в Twitter-аккаунте "Московский транспорт".

Водителям напомнили, что ночью похолодает до 0... + 2 градусов, будет облачно, возможны дождь, мокрый снег и местами гололедица.

На улице 3 С, преимущественно ясно. Ночью ожидается 0..2 С, облачно, дождь и мокрый снег, местами гололедица, сильный ветер. Будьте аккуратны на дорогах! — Московский транспорт (@DtRoad) February 22, 2020



Ранее в МЧС рекомендовали москвичам парковать автомобили вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции из-за усиления ветра в городе.

В субботу в Москве зафиксирован пятый подряд температурный рекорд. Воздух в городе прогревался до +6,7 градуса.