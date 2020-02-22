Водителей в Москве призвали быть аккуратными из-за ухудшения погодных условий

Московским автолюбителям следует быть внимательными в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается в Twitter-аккаунте "Московский транспорт".
Водителям напомнили, что ночью похолодает до 0... + 2 градусов, будет облачно, возможны дождь, мокрый снег и местами гололедица.
Ранее в МЧС рекомендовали москвичам парковать автомобили вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции из-за усиления ветра в городе.
В субботу в Москве зафиксирован пятый подряд температурный рекорд. Воздух в городе прогревался до +6,7 градуса.
Когда прекратится ветер в Москве?