МЧС выпустило экстренное предупреждение о гололедице и снеге

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Москвичей предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 14:30 до 21:00 22 января в Москве ожидаются снег, мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица", – говорится в сообщении.

В связи с этим автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других транспортных средств. Кроме того, следует избегать внезапных маневров и не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций.

В свою очередь, специалисты Центра организации дорожного движения призвали горожан пользоваться общественным транспортом из-за снегопада. Вечером на дорогах столицы ожидаются затруднения, предупредили в ЦОДД.

Сильный снегопад начался в Москве в среду, 22 января. По предварительным прогнозам синоптиков, снежный покров достигнет толщины от 2 до 4 сантиметров.

В четверг в столичном регионе ожидается сильное похолодание. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов мороза. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанада, к нулевым значениям она вернется уже в пятницу.

