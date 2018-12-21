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21 декабря, 20:36

Перед сотрудниками московского хлебозавода "Черкизово" погасили долги по зарплате

общество

21 декабря, 20:36

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Работникам "Черкизово" выплатили долги по зарплате

Всем сотрудникам хлебокомбината "Черкизово" выдали задолженности по зарплате, заявил гендиректор кондитерско-булочного комбината "Черемушки" Юрий Мугандин. Об этом сообщает ТАСС.

Средства на сумму почти 27 миллионов рублей получили 212 человек. 22 декабря завод начнет отгрузки продукции и заработает в штатном режиме.

Выплаты начались после того, как Сергей Собянин взял ситуацию под контроль. Деньги на возмещение долгов выделил кондитерско-булочный комбинат "Черемушки".

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты более 100 работникам предприятия. СК предъявил обвинение генеральному директору Яну Соловьеву, который частично признал вину и дал признательные показания. В офисе и по месту жительства генерального директора и бухгалтера прошли обыски. Соловьева отпустили под подписку о невыезде.

В декабре работники хлебозавода "Черкизово" объявили голодовку из-за того, что не получали зарплату с августа. Люди не могли обратиться в суд, так как для этого нужны справки о задолженности, а на предприятии их отказывались выдавать. После того, как ситуация разрешилась, работники отметили, что рады этому.

Гендиректора "Черкизова", не платившего зарплату, отпустили под подписку о невыезде

общество

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