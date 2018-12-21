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14:09

Главу хлебозавода "Черкизово" отпустили под подписку о невыезде

суды

14:09

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Глава хлебокомбината "Черкизово" Ян Соловьев, обвиняемый в невыплате заработной платы на сумму 10 миллионов рублей, отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следствие избрало Яну Соловьеву меру пресечения в виде подписки о невыезде", – сказала она.

Возбуждено уголовное дело по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности".

По версии следствия, гендиректор "Черкизово" с августа не выплачивал заработную плату не менее чем 100 сотрудникам хлебозавода. В ходе допроса он частично признал вину и дал показания по обстоятельствам расследуемого дела.

В офисе компании и по месту жительства Соловьева и бухгалтера компании прошли обыски. Изъяты документы и электронные носители.

Ранее сообщалось, что сотрудникам хлебокомбината "Черкизово" начали выплачивать задолженность по зарплате. Это произошло после того, как ситуацию взял под контроль Сергей Собянин. Деньги на возмещение долгов по зарплате выделил кондитерско-булочный комбинат "Черемушки".

Представитель группы компаний "Черемушки" Ольга Пашинина заявила, что сотрудникам выплатят зарплату полностью и предприятие продолжит выпускать продукцию.

Суд рассмотрит вопрос об аресте главы хлебозавода "Черкизово"

суды

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