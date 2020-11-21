75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает Оперативный штаб.

У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Днем ранее сообщалось о 74 умерших. Всего за время пандемии в столице умерли 8 308 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

За последние сутки в Москве подтверждено 7 168 новых случаев COVID-19. Госпитализировано за 24 часа 1 535 пациентов. На ИВЛ в больницах находятся 419 человек.

В России за последние сутки выявили 24 822 случая COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 816 случаях (23,4%).

Сергей Собянин рассказал, что меры по ограничению работы ночных клубов и заведений, а также переход на дистанционное обучение учащихся вузов, техникумов, колледжей и старшеклассников дают результат.