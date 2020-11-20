В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

В Москве скончались 74 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 6 902 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 5 836 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 394 252 человека.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией в РФ очевидно, хотя в регионах нет взрывного роста заболеваемости.

Сергей Собянин, в свою очередь, также отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве управляемая, за последние 5 дней серьезного всплеска заболеваемости не произошло.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 55,9 миллиона случаев заражения, свыше 1,3 миллиона человек скончались. В России зарегистрировали 2 039 926 случаев COVID-19, вылечились 1 551 414 человек, скончались 35 311.