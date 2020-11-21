В Москве за сутки госпитализировали 1 535 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве подтверждено 7 168 новых случаев COVID-19. За последние сутки госпитализировано 1 535 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах находятся 419 человек, сообщает Оперативный штаб.

"Большая часть новых случаев зафиксирована среди горожан от 18 до 45 лет – 43,6%, от 46 до 65 лет – 29,1%, от 66 до 79 лет – 10,2%. На людей старше 80 лет приходится 3,8% случаев, а на детей – 13,3%", – говорится в сообщении.

В России за последние сутки выявили 24 822 случая COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 816 случаях (23,4%).

Ранее Сергей Собянин рассказал, что меры по ограничению работы ночных клубов и заведений, а также переход на дистанционное обучение учащихся вузов, техникумов, колледжей и старшеклассников дают результат.

В 2021 году Москва выделит 10 миллиардов рублей на вакцинацию горожан от коронавируса. Это позволит всем москвичам бесплатно получить прививку от COVID-19.

