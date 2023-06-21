В РФ предложили дать государству монополию на торговлю алкоголем

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился в Минпромторг РФ с предложением создать в России государственную сеть магазинов и предоставить исключительное право на торговлю алкоголем. Об этом сообщает RT.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания государственной торговой сети, единственной уполномоченной осуществлять розничную реализацию алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольной, на территории Российской Федерации", – написал политолог.

Он напомнил, что в РФ в последние годы произошло несколько крупных случаев массового отравления граждан контрафактным спиртным. Кроме того, суды регулярно рассматривают дела о нарушениях в сфере торговли алкоголем, в том числе о его продаже несовершеннолетним.

По словам Орлова, перечисленные им проблемы в некоторых других странах решают за счет создания госмонополий для розничной продажи спиртного. Политолог считает, что подобный подход применим и в России, он, в частности, позволит снизить нагрузку на контролирующие органы и систему здравоохранения.

В начале июня в нескольких РФ выявили случаи отравления суррогатным алкоголем. Они были зафиксированы в Самарской, Ульяновской, Курганской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Как было установлено позже, причиной отравлений стало употребление гражданами алкогольного напитка "Мистер Сидр". Так, к настоящему времени в Самарской области от него скончались 12 человек, а, например, в Нижегородской – четыре.



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