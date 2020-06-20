Генеральная репетиция Парада Победы началась на Красной площади

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы. В ней участвует более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов.

В составе пешей колонны по главной площади страны пройдут более 40 парадных расчетов, состоящих из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей Вооруженных сил, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев и военнослужащих других силовых ведомств.

В связи с пандемией к участию в репетициях и параде допущены только военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу и без признаков инфекционных заболеваний.

Парадные расчеты тренируются в перчатках и масках. Им ежедневно делают тесты на COVID-19.

Из-за репетиции движение транспорта в центре столицы ограничили. Движение будет открываться по мере прохождения колонны. При этом на некоторых улицах временно запретят парковку.

Водителям рекомендовали заранее ознакомиться со схемой ограничений на Едином транспортном портале и по возможности отказаться от поездок на личных авто в центр города.

Из-за репетиции парада выходы со шести станций метро в центре Москвы будут закрыты. Станции "Площадь Революции", "Театральная", "Охотный Ряд", "Боровицкая", "Александровский сад" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку.

Парад состоится 24 июня. Этот день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Сергей Собянин заявил, что Москва готова к мероприятию. Парад в городе продлится около полутора часов.