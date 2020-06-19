Водителей попросили не выезжать в центр из-за репетиции парада

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В субботу, 20 июня, в связи с репетицией парада Победы с 05:30 в городе начнут ограничивать движение, сообщает Центр организации дорожного движения.

Водителям рекомендовали заранее ознакомиться со схемой ограничений на Едином транспортном портале и по возможности отказаться от поездок на личных авто в центр города.

"Будьте внимательны. В дни репетиций лучше всего оставить свой автомобиль дома, а для передвижения по городу пользоваться городским транспортом", – отмечается в заявлении.

Из-за репетиции парада выходы со шести станций метро в центре Москвы будут закрыты. Станции "Площадь Революции", "Театральная", "Охотный Ряд", "Боровицкая", "Александровский сад" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку.

Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию допустят военных с иммунитетом к коронавирусу, участников снабдят масками и перчатками.

Зрители смогут увидеть ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", автомобили "Тигр-М", танки Т-34-85, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М.