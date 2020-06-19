Шесть станций метро будут работать только на вход 20 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Выходы со шести станций метро в центре Москвы будут закрыты 20 июня. Об этом сообщили в аккаунте столичной подземки в Twitter.
Ограничение выходов связано с проведением генеральной репетиции парада Победы. Станции "Площадь Революции", "Театральная", "Охотный Ряд", "Боровицкая", "Александровский сад" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку.
Сообщается, что ограничение будет действовать с 5:30 до окончания мероприятия.
19 июня на Красной площади состоялась заключительная ночная репетиция парада Победы. В мероприятии приняли участие более 14 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ходе подготовки и организации торжественного шествия тщательно соблюдаются все меры санитарной безопасности.
Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию допустят военных с иммунитетом к коронавирусу.
Парадные расчеты тренируются в перчатках и масках. Состояние участников постоянно контролируется военными медиками, проводится дезинфекция всех площадок и техники.
В Москве состоялась заключительная ночная репетиция парада
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: