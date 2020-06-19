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Общество

17:56

Шесть станций метро будут работать только на вход 20 июня

общество город метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выходы со шести станций метро в центре Москвы будут закрыты 20 июня. Об этом сообщили в аккаунте столичной подземки в Twitter.

Ограничение выходов связано с проведением генеральной репетиции парада Победы. Станции "Площадь Революции", "Театральная", "Охотный Ряд", "Боровицкая", "Александровский сад" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку.

Сообщается, что ограничение будет действовать с 5:30 до окончания мероприятия.

19 июня на Красной площади состоялась заключительная ночная репетиция парада Победы. В мероприятии приняли участие более 14 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ходе подготовки и организации торжественного шествия тщательно соблюдаются все меры санитарной безопасности.

Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию допустят военных с иммунитетом к коронавирусу.

Парадные расчеты тренируются в перчатках и масках. Состояние участников постоянно контролируется военными медиками, проводится дезинфекция всех площадок и техники.

В Москве состоялась заключительная ночная репетиция парада

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