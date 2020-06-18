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Москва 24

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Общество

16:32

Ветеранов поместили на карантин перед парадом – Песков

общество власть

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха, сообщает РИА Новости.

"Действительно, целый ряд ветеранов, которые приехали, находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях", – рассказал Песков.

Он отметил, что в первую очередь это забота о здоровье ветеранов, поскольку на параде они будут общаться друг с другом. "Очень важно, чтобы были приняты все меры предосторожности", – сказал Песков.

По его словам, это также хорошая возможность получить дополнительное медобслуживание в случае необходимости.

Ранее СМИ сообщили, что 80 ветеранов, которые будут на трибунах на Красной площади во время парада Победы, находятся на двухнедельном карантине в санатории.

Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию допустят военных с иммунитетом к коронавирусу.

Парадные расчеты тренируются в перчатках и масках. Состояние участников постоянно контролируется военными медиками, проводится дезинфекцию всех площадок и техники.

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